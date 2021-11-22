Пашинян объяснил, почему отказался от встречи с Алиевым и Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отказался от трехсторонней встречи с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в режиме видеоконференции 9 ноября, сообщает Интерфакс.

"Была идея провести онлайн-встречу 9 ноября (в годовщину завершения войны в Карабахе, в ходе которой армянская сторона потерпела поражение - ред.). Я сказал, что эта идея проблематична для нас, поскольку 9 ноября - тяжелый для нас день", - сказал Пашинян на пресс-конференции в режиме видеоконференции.

Он отметил, что готов был согласиться на встречу 9 ноября, если б выяснилось, что "будут приняты конкретные решения, к примеру, возвращение армянских военнопленных".

"Я сказал, что в этом случае буду готов преодолеть трудность и тяжесть дня 9 ноября и принять участие во встрече. Но, когда выяснилось, что подобного согласия на этой встрече достигнуто быть не может, я попросил перенести встречу на 15 ноября. Потом было предложение перенести встречу на 26 ноября и в очном формате, на что я согласился", - заявил Пашинян.