В Ереване заявили, что Армения признает Карабах частью Азербайджана, пишет mamul.am.

На сегодняшнем митинге в Ереване армянская партия "Национально-консервативное движение 5165" выступила с заявлением о том, что у Никола Пашиняна на столе лежит документ о демаркации и делимитации границ Армении и Азербайджана, содержание которого держится в секрете.

По утверждению лидеров "Движения 5165", в документе имеются пункты, согласно которым Азербайджан получит жизненно важные территории, стратегические каналы и высоты, а Карабах Армения признает частью Азербайджана.