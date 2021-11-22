Пашинян заявил о 6 погибших и 32 пленных в боях 16 ноября

У армянской стороны 32 плененных в результате боестолкновений 16 ноября, эти данные проверяются. Об этом сказал премьер-министр Армении в ходе онлайн-конференции, сообщают армянские СМИ.

"Я не знаю, могу ли использовать такой термин. С моей стороны это будет неправильно, но позвольте, исходя из определенных обстоятельств, использовать термин "неуточненные сведения"… эти военнослужащие взяты в плен", - сказал Пашинян.

По его словам, по "неуточненным сведениям" в плен попало еще большее число военнослужащих. Часть из них, предварительно, считалась погибшими.