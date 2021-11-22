Пашинян заявил о 6 погибших и 32 пленных в боях 16 ноября
У армянской стороны 32 плененных в результате боестолкновений 16 ноября, эти данные проверяются. Об этом сказал премьер-министр Армении в ходе онлайн-конференции, сообщают армянские СМИ.
"Я не знаю, могу ли использовать такой термин. С моей стороны это будет неправильно, но позвольте, исходя из определенных обстоятельств, использовать термин "неуточненные сведения"… эти военнослужащие взяты в плен", - сказал Пашинян.
По его словам, по "неуточненным сведениям" в плен попало еще большее число военнослужащих. Часть из них, предварительно, считалась погибшими.
"Я понимаю, что говорить так не к месту... Но есть 6 погибших и 24+8 пленных. Однако данные нуждаются в уточнении. Тем более, что среди пленных есть раненые. Ранение одного из них не было легким", - сказал Пашинян.
Напомним, подразделения вооруженных сил Армении 16 ноября совершили широкомасштабную провокацию в отношении Азербайджана в Кельбаджарском и Лачинском районах государственной границы.
Армянские воинские подразделения начали внезапную военную операцию с целью захвата высот на этом направлении государственной границы и занятия более выгодных позиций.