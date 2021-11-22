Пашинян хочет выяснить, как азербайджанские территории оказались в Армении

«Мы хотим понять, откуда вообще появились эти анклавы, что это за понятия?!». Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, можно ли обменять открытие дороги Горис – Кафан взамен на передачу анклавов.

На вопрос Sputnik Армения об азербайджанских анклавах, премьер-министр Армении заявил, что сперва надо понять, есть ли юридические основания для возвращения этих территорий.

«Возможно, это был подарок от одного дружеского колхоза другому... Мы хотим понять, откуда вообще появились эти анклавы, что это за понятия?!», – отметил Н.Пашинян.

Премьер Армении добавил, что в международном праве есть подобная практика, но Ереван не хочет пока об этом говорить, так как еще не стартовал процесс демаркации и делимитации.