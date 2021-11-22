Пашинян рассказал о прямой связи между министрами обороны Азербайджана и Армении

«Ереван и Баку наладили прямую оперативную связь на уровне министров обороны». Об этом сказал премьер-министр Армении в ходе онлайн-конференции, сообщают армянские СМИ.

По словам Пашиняна, об эффективности подобной коммуникации судить можно будет только по истечении определенного времени: «Однако, что сам факт нужно считать очень важным. И я приветствую это решение президента Ильхама Алиева».

Премьер Армении отметил, что он сам дал согласие на это: «И нужно надеяться, что подобная коммуникация будет способствовать установлению стабильности в регионе... Раньше такого контакта между министрами обороны Армении и Азербайджана никогда не было. Это впервые».