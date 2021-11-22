Пашинян: В 1991 году наши страны признали территориальную целостность друг друга

«Соглашение, которое будет подписано, должно быть ратифицировано парламентами». Об этом сказал премьер-министр Армении в ходе онлайн-конференции, сообщают армянские СМИ.

На вопрос, будет ли вынесен на референдум вопрос демаркационных и делимитационных работ после их завершения, премьер-министр Армении ответил, что окончательный документ, соглашение, которое будет подписано, должно быть ратифицировано парламентами.

Также Пашиняну был задан вопрос о том, не будет ли демаркация и делимитация означать отказ от Карабаха и признание территориальной целостности Азербайджана, включающую Карабах.

«Когда наши страны обрели независимость в 1991 году, они признали территориальную целостность друг друга. Демаркация и делимитация – это процесс, и Армения должна отстаивать там свои интересы. В общем, когда мы говорим «Армения», мы должны понимать не аморфную вещь, не имеющую границ, мы должны понимать очень конкретную область», – ответил Н.Пашинян.