Спецназ Турции продолжает очистку севера Сирии от террористов
Спецназ Турции нейтрализовал на севере Сирии четырех террористов YPG [сирийское крыло PKK], сообщило во вторник, 23 ноября, Министерство национальной обороны в Twitter.
В сообщении говорится, что три боевика были ликвидированы в зоне операции «Щит Евфрата», один – в зоне операции «Оливковая ветвь».
По данным оборонного ведомства, террористы планировали вылазки и атаки на территории, подконтрольные турецким военным.
Teröristle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde üç ve Zeytin Dalı bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/3ma9UYF88E— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 23, 2021