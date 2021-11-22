Спецназ Турции продолжает очистку севера Сирии от террористов

Спецназ Турции нейтрализовал на севере Сирии четырех террористов YPG [сирийское крыло PKK], сообщило во вторник, 23 ноября, Министерство национальной обороны в Twitter.

В сообщении говорится, что три боевика были ликвидированы в зоне операции «Щит Евфрата», один – в зоне операции «Оливковая ветвь».

По данным оборонного ведомства, террористы планировали вылазки и атаки на территории, подконтрольные турецким военным.