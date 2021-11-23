На Филиппинах в 124 года умерла старейший человек в мире Франциска Сусано, сообщает на правительство города Кабанкалан в Facebook.

Долгожительницы не стало в понедельник вечером.

"С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Франциска Сусано скончалась. <…> Она всегда будет оставаться нашим вдохновением и гордостью", — написано в публикации.