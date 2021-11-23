В Украине опровергли данные о применении Javelin в Донбассе
Украинские военные заявили, что противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые США поставили Украине в качестве военной помощи, еще не использовались в Донбассе. Об этом пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на представителей пресс-службы Объединенных сил.
"По состоянию на данный момент в Донбассе "Джавелины" не использовались", – говорится в сообщении.
При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ПТРК Javelin использовались во время учений на полигоне "Широкий лан".
Ранее народный депутат фракции "Слуга народа", глава парламентского подкомитета по вопросам оборонной промышленности Игорь Копытин подтвердил появившуюся ранее информацию об использовании в зоне проведения Операции Объединенных сил в Донбассе противотанковых ракетных комплексов Javelin. "На днях распространилась информация о том, что в зоне ООС был использован противотанковый ракетный комплекс Javelin. Да, это правда. Наши военные использовали его при ведении боя. Пока не имею права разглашать, где это произошло и при каких обстоятельствах", – написал он.