В Украине опровергли данные о применении Javelin в Донбассе

Украинские военные заявили, что противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые США поставили Украине в качестве военной помощи, еще не использовались в Донбассе. Об этом пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на представителей пресс-службы Объединенных сил.

"По состоянию на данный момент в Донбассе "Джавелины" не использовались", – говорится в сообщении.

При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ПТРК Javelin использовались во время учений на полигоне "Широкий лан".