Названы 30 самых важных банков в мире

Совет по финансовой стабильности (FSB), включающий в себя представителей центробанков стран G20, назвал JPMorgan Chase самым важным банком мира. Топ-30 ведущих кредитных организаций опубликовали на сайте совета.

FSB оценил 30 мировых банков, которые имеют статус глобально системно значимых, распределив их по пяти корзинам, в зависимости от величины надбавки к нормативу достаточности капитала, который требуют соблюдать от конкретных банков национальные регуляторы.

Максимально возможная надбавка, свидетельствующая о наивысшей значимости банка для мировой финансовой системы, установлена на уровне 3,5 процента. В текущем году такие требования не предъявляются ни к одному банку, в прошлогоднем рейтинге им соответствовал JPMorgan Chase.