В США пообещали без колебаний действовать против России из-за Украины

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс пообещал, что США будут без колебаний действовать против России по вопросу Украины. Его цитирует РИА Новости.

«С самого начала работы нынешней администрации мы продемонстрировали, что мы готовы и способны использовать ряд инструментов, чтобы противостоять вредной деятельности России, и мы не будем колебаться, используя эти инструменты по мере надобности и в будущем», – сказал Прайс.