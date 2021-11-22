Не хватает мест: Пациентов с COVID-19 из Нидерландов везут в Германию
Больницы в Нидерландах столкнулись с нехваткой мест для пациентов с коронавирусом, и заболевших COVID-19 начали отправлять на лечение в Германию. Об этом сообщает The Guardian.
Первых таких пациентов отправили во вторник, 23 ноября, из Роттердама в немецкий город Бохум.
Отмечается, что показатель заполняемости больниц в Нидерландах достиг самого высокого уровня с мая этого года.
Согласно данным европейских СМИ, многие медицинские учреждения в Нидерландах уменьшают количество мест для пациентов с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями и переквалифицируются для лечения коронавируса. В стране, как и в ряде других государств Европы, в последние недели наблюдается увеличение числа инфицированных.
Накануне в Нидерландах, где в течение выходных прошли протесты против введения COVID-пропусков, за сутки было выявлено более 23 тыс. случаев заражения вирусом, что почти на 1,5 тыс. превысило средний показатель за последнюю неделю.