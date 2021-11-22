Не хватает мест: Пациентов с COVID-19 из Нидерландов везут в Германию

Больницы в Нидерландах столкнулись с нехваткой мест для пациентов с коронавирусом, и заболевших COVID-19 начали отправлять на лечение в Германию. Об этом сообщает The Guardian.

Первых таких пациентов отправили во вторник, 23 ноября, из Роттердама в немецкий город Бохум.

Отмечается, что показатель заполняемости больниц в Нидерландах достиг самого высокого уровня с мая этого года.