Решение США высвободить из стратегического резерва 50 миллионов баррелей нефти отражает большую обеспокоенность главы Белого дома ситуацией в экономике, как в домашней, так и в глобальной. Ожидания бурного экономического подъема к концу 2021 года после спада, связанного с пандемией, не оправдываются, пандемия затягивается. В то же время то небольшое развитие, что наметилось, тормозится высокими ценами на углеводородное топливо. Байден решил надавить на рынок.

Шаг довольно рискованный, поскольку у высоких цен на углеводороды есть объективные причины, и, значит, разовый вброс запасов проблему может решить лишь временно. Но американский президент хочет рискнуть и продемонстрировать решительность. У него рекордно низкий рейтинг поддержки, в первую очередь из-за недовольства Америки состоянием экономики, и постоянно растущие цены на бензоколонках и подскочившая инфляция, что не способствует оптимизму граждан. Джо Байден хочет приободрить соотечественников.

50 миллионов баррелей – не очень большое количество нефти. Ежедневное потребление в США составляло около 20,5 миллионов баррелей в 2019 году и 18 миллионов в 2020 году, когда экономика просела. Еще на 18 миллионов баррелей будет увеличена продажа нефти по ранее принятому решению конгресса. То есть речь идет о трех-четырехдневном запасе, при том, что всего сейчас в стратегическом запасе страны 604,5 миллиона баррелей.

Авантюрность такого разового выброса запасов снижается за счет договоренностей с рядом других стран, согласившихся высвободить часть запасов, это Индия, Южная Корея, Япония, Великобритания и, что важно, Китай. В сумме их усилия способны на какое-то время повлиять на цены на рынке. Все эти страны крайне заинтересованы в скорейшем наборе роста мировой экономики, значительный вклад в которую они делают. Даже не самые простые отношения США и Китая не помешали им договориться по этому жизненно важному вопросу.