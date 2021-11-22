Вашингтон решил рискнуть нефтяными резервами актуальный комментарий
Решение США высвободить из стратегического резерва 50 миллионов баррелей нефти отражает большую обеспокоенность главы Белого дома ситуацией в экономике, как в домашней, так и в глобальной. Ожидания бурного экономического подъема к концу 2021 года после спада, связанного с пандемией, не оправдываются, пандемия затягивается. В то же время то небольшое развитие, что наметилось, тормозится высокими ценами на углеводородное топливо. Байден решил надавить на рынок.
Шаг довольно рискованный, поскольку у высоких цен на углеводороды есть объективные причины, и, значит, разовый вброс запасов проблему может решить лишь временно. Но американский президент хочет рискнуть и продемонстрировать решительность. У него рекордно низкий рейтинг поддержки, в первую очередь из-за недовольства Америки состоянием экономики, и постоянно растущие цены на бензоколонках и подскочившая инфляция, что не способствует оптимизму граждан. Джо Байден хочет приободрить соотечественников.
50 миллионов баррелей – не очень большое количество нефти. Ежедневное потребление в США составляло около 20,5 миллионов баррелей в 2019 году и 18 миллионов в 2020 году, когда экономика просела. Еще на 18 миллионов баррелей будет увеличена продажа нефти по ранее принятому решению конгресса. То есть речь идет о трех-четырехдневном запасе, при том, что всего сейчас в стратегическом запасе страны 604,5 миллиона баррелей.
Авантюрность такого разового выброса запасов снижается за счет договоренностей с рядом других стран, согласившихся высвободить часть запасов, это Индия, Южная Корея, Япония, Великобритания и, что важно, Китай. В сумме их усилия способны на какое-то время повлиять на цены на рынке. Все эти страны крайне заинтересованы в скорейшем наборе роста мировой экономики, значительный вклад в которую они делают. Даже не самые простые отношения США и Китая не помешали им договориться по этому жизненно важному вопросу.
Одновременно Белый дом обещает при необходимости и другие необходимые действия. По заявлению администрации, Джо Байден «если понадобится, готов предпринять дополнительные меры и «использовать весь свой авторитет, работая во взаимодействии с остальным миром, чтобы обеспечить адекватное снабжение по мере выхода из пандемии». То есть собственные планы преподносятся как такие, в которых кровно заинтересовано все человечество. По всей видимости, угроза дополнительными мерами относится к ОПЕК+, страны которой не идут на повышение добычи нефти, несмотря на уговоры. И за это Штаты могут применить к организации антикартельные меры, усмотрев в политике ОПЕК сознательный сговор ради удержания высоких цен.
В то же время в ОПЕК не все однозначно. Во-первых, далеко не все страны-участницы в состоянии заметно нарастить добычу. Во-вторых, существует резонное опасение, что уже в начале 2022 года на мировом рынке будет избыток нефти, что приведет к резкому падению цены.
Пока трудно давать прогнозы, насколько поход Байдена против нефтяного рынка удастся. Самое интересное, конечно, будет в следующем году, когда чуть больше прояснится ситуация с пандемией и, например, с перспективами возобновления ядерной сделки с Ираном и соответствующей отмены санкций на продажу иранской нефти.