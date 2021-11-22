«Компания, занимавшаяся реализацией канцелярских товаров, была учреждена моим отцом 9 июня 2018 года, - рассказала Саят Велиева. – Её директором был водитель отца, Чингиз Гасанов. После этого компания была переоформлена на мое имя, и я сменила Гасанова на посту директора. С Вугаром Сафарли я не знакома».

Как сообщает судебный корреспондент haqqin.az, на сегодняшнем заседании в качестве свидетеля выступила Саят Велиева, отметившая, что после смерти отца она возглавила компанию Starlogistics.

Отвечая на вопрос государственного обвинителя о том, чем она занималась в период руководства компанией Starlogistics, Велиева ответила:

«Лично я не занималась ничем, все дела вел мой покойный отец. В 2020 году наша компания прекратила функционировать. Я не знаю, с какими компаниями работал мой отец».

Затем свидетельские показания дал Мирсаид Агаев, рассказавший суду, что был сотрудником Вугара Сафарли и в Фонде работал специалистом по информационным технологиям.

«Раньше я работал в газете, - рассказал Агаев. – Затем меня пригласили в Фонд, где я занимался техническими вопросами, проводил съемки, а также контролировал процесс закупки оборудования. Мы рекламировали тендеры на веб-сайтах и в газетах».

Отвечая на вопросы сторон, свидетель заявил, что никаких противозаконных указаний Сафарли ему не давал.

Следующим свидетелем стал Самир Мустафаев, сообщивший суду, что с 2014 года он работал в Фонде ведущим консультантом, отвечал за официальную переписку, отчеты, организацию мероприятий, а также выполнял функции пресс-службы структуры.

Рассказывая о составлении списков мероприятий, организованных Фондом, Мустафаев сказал:

«На мероприятия приглашали определенное количество людей, мы раздавали пригласительные. В списке, который мне передавали, были имена 250 человек, и в ресторане накрывались столы на такое же количество людей. Я не видел, что приходило 450 человек. Могу сказать, что бывали случаи, когда на мероприятия приходили меньше людей, чем мы приглашали, а иногда, наоборот, приходило больше. Были журналисты, имена которых в списках не значились. Но они утверждали, что пришли осветить мероприятие. Когда людей приходило больше, чем мы приглашали, накрывали дополнительный стол».

Свидетель рассказал, что, хотя главой Фонда был Вугар Сафарли, структурой руководил бывший заведующий отделом Администрации президента Али Гасанов.

«В Фонде также был Наблюдательный совет, - отметил Самир Мустафаев. - Вопросы, которые выносились на заседания этого совета, заранее согласовывались. До 2017 в Фонде не было тендерной комиссии. Мы сформировали её после того, как поступило соответствующее требование. В комиссию были избраны пять членов, я был одним из них. На заседаниях я говорил, что организовывать тендеры следует так, чтобы не попасть в ситуацию, в которой я оказался сейчас…»

Следующее судебное заседание назначено на 25 ноября.