Гибель журналистки Шарниной: Эльвина Юсифли приговорили к 6,5 годам тюрьмы

Напомним, 1 августа 29-летний Эльвин Юсифли совершил дорожно-транспортное происшествие на улице Киевской в городе Советский. Первоначально мужчине было предъявлено обвинение «среднетяжелой» ч.2 ст. 264 УК РФ. Однако позже выяснились новые обстоятельства. Юсифли, как выяснилось, в момент автоаварии был под действием наркотиков.

Приговором Советского районного суда гражданину Азербайджана назначено наказание в виде 6,5 лет колонии общего режима. Кроме этого, виновник должен выплатить супругу погибшей и троим её детям 2 миллиона 800 тысяч рублей (41 тысяча манатов- ред.) в качестве компенсации морального вреда, а также оплатить издержки на адвоката и часть затрат на погребение.

«С решением суда, конечно, я не согласен, так сказать убийце моей жены дали 6,5 лет. Такое ощущение, что у нас в России, человеческая жизнь совершенно ничего не значит, либо стоит на одной доске, то есть там украл две бутылки - получил 5 лет, а тут жизнь унесли мамы троих детей. Короче я не согласен и буду обжаловать», - сказал супруг погибшей Андрей Шарнин.