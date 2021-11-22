В России уже начали привлекать к уголовной ответственности тех, кого называют «антиваксерами», то есть активных участников антипрививочной кампании, сообщает «Известия».

Как выяснила газета, территориальные органы Росздравнадзора передали правоохранительным органам, как минимум, 37 материалов на активных участников антипрививочной кампании.

Наказывать предполагается по статье 207 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности. А это либо внушительный денежный штраф, либо лишение свободы до пяти лет.