Эльнур Мамедов, отдел экономики 02:08

США накопили хороший опыт по созданию агрессивных международных коалиций. И не только военно-политических. Вот и сегодня Вашингтон, испытывающий на внутреннем рынке острый энергетический, а вернее бензиновый кризис, собрал вокруг себя крупных потребителей нефти для очередной атаки на непослушную ОПЕК+. Частое возвращение к теме развернутой борьбы против ценовой политики ОПЕК+ читатели могут воспринимать по-разному. Но этот вопрос действительно обострился до предела, грозя перерасти в новый глобальный кризис с непредсказуемыми последствиями. Миру предстоит новая угроза поляризации – разделение на нефтедобывающий и нефтепотребляющий лагери. История уже переживала такие обострения, которые порой затягивались надолго и не приносили пользы ни одной из сторон. Азербайджан в данном случае не по своей воле оказывается активным членом лагеря нефтедобытчиков – «черное золото» образует около половины бюджета и более 80% экспорта страны. От ситуации на нефтяном рынке в большой степени зависит и стабильность курса нашего маната. Что же происходит на этом рынке?

Столкнувшись с нежеланием ОПЕК+ реагировать на просьбу о наращивании добычи нефти с целью снижения мировых цен, как ранее писал haqqin.az, президент США Джо Байден пошел на крайний шаг. Он объявил о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Министерство энергетики должно подготовить для высвобождения 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва для снижения цен на топливо для американцев, а также чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке после пандемии. К тому же Вашингтон пошел на такой шаг не в одиночку. Вместе с США противодействует и ряд других стран – крупные потребители нефти, включая Великобританию, Индию, Южную Корею и Японию. Правда, не весь этот объем сразу поступит на американский рынок. Как уточнили в Минэнерго США, доступ к 32 млн баррелей предоставят с декабря по апрель будущего года на четырех нефтехранилищах в Техасе и Луизиане, где находятся стратегические запасы. Резервы эти восстановят в 2022-2024 годах. А продажа дополнительных 18 млн баррелей нефти, которую ранее одобрил конгресс, будет ускорена. Байден фактически «распечатал» стратегические запасы нефти, но объемы выпущенной на продажу нефти невелики. Если разделить на четыре месяца, эти объемы не превысят и 0,5 млн баррелей в сутки. Недалеко от США ушла и Индия - власти страны приняли решение продать на рынке 5 млн баррелей нефти из своих стратегических запасов. Еще 1,5 млн баррелей выпустит из стратегических запасов Великобритания. Да и то, если все компании решат использовать эту возможность, так как это дело здесь добровольное. Присоединились к призыву Байдена также Япония, Южная Корея, а Китай пока не объявил о своем решении. Причем, в правительстве Японии рассказали о намерении распечатать такое количество нефти, которое хватит на несколько дней. А в Корее и вовсе не сообщили, сколько сырья выпустят из резервов. Да, угроза ОПЕК кажется внушительной. Но если сами США с действительно внушительным объемом стратегических запасов выпустили на продажу лишь 50 млн баррелей в течение нескольких месяцев, то что можно сказать о других членах новой антиопековской коалиции. Зачем, к примеру, было обращаться к Индии, у которой стратегические резервы ничтожны малы – около 39 млн баррелей. И вообще, всем известно, что на глобальный рынок могут оказать заметное действие запасы только США и Китая. Но у американцев в этом деле хорошие наработки: главное здесь - проявить солидарность. Важно, чтобы крупнейшие потребители дали понять ОПЕК+, что картель должен изменить свою политику.

Однако и картель, как мы ранее не раз отмечали, уже не тот, послушный Вашингтону. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва придерживается своих обязательств в рамках договоренностей ОПЕК+, а ее лидер Владимир Путин не планирует международные контакты по телефону с партнерами по ОПЕК+. Да и других членов картели не пугают ожидаемые окрики потребителей. Поднять добычу ОПЕК+ ничего не стоит даже в рамках собственного решения. В предыдущие два месяца ОПЕК+ добыла меньше нефти, чем это предусмотрено целевыми показателями добычи. То есть добыча оказалась ниже запланированной более чем на 700 тыс баррелей в сутки, в основном из-за спада в Нигерии и Анголе. А это намного выше выпущенных запасов всей коалицией. И так будет продолжаться по мере роста производства в будущем. Но эту пустоту никто не спешит заполнить, вызывая еще больший гнев потребителей. Здесь придерживаются существующих договоренностей и не ускоряют прирост добычи нефти. И тут, как говорится, коса нашла на камень. США тоже не намерены отступать. Вашингтон безотносительно того, будет ли использовать стратегический запас нефти, призовет ОПЕК увеличивать добычу, заявила представитель Белого дома Джен Псаки. «В любом случае мы будем добиваться от ОПЕК того, чтобы поставки нефти соответствовали спросу», - заявила она. Одним словом, наблюдается беспрецедентное усилие крупных стран-потребителей снизить цены на нефть после того, как страны ОПЕК+ не услышали призывы США нарастить добычу.