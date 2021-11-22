Мурад Самедов, парламентский корреспондент 02:21

Накануне под председательством спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой состоялось очередное заседание парламента, посвященное обсуждению вопросов, включенных в бюджетный пакет на 2022 год. В повестку заседания были включены 24 вопроса. Однако, следуя традиции, депутатам перед этим была представлена трибуна для выступлений по текущим вопросам. Критическая масса претензий и замечаний пришлась на долю правительства, но не Азербайджана, а… Франции. Осуждая Пятую Республику, принявшую представителей марионеточного образования, которое находится в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе, депутаты активно соревновались в подборе наиболее уничижительных эпитетов и сравнений. Франции припомнили и поддержку Армении во время Отечественной войны, и предвзятую позицию в переговорном процессе по мирному урегулированию карабахского конфликта, а депутат Фазиль Мустафа и вовсе заявил, что официальный Париж предоставил Азербайджану прекрасный шанс вообще вывести его за рамки Минской группы ОБСЕ.

Интересным выступлением запомнился депутат Рази Нуруллаев, поднявший проблему строительных компаний, которые порой становятся заложниками одного-двух предприимчивых жильцов, не желающих переселяться из своих домов до тех пор, пока им не будут выплачены астрономические суммы компенсации. В итоге строительство надолго задерживается, что приводит к финансовым потерям и сокращению рабочих мест. Депутат предложил разработать законопроект, который, при наличии 70-80 процентов жильцов, согласных освободить здание, позволит выселять подобных жильцов в принудительном порядке. Выступление депутата Тахира Керимли больше походило на публичное покаяние перед спикером Сахибой Гафаровой и азербайджанским народом. Напомним, что Керимли стал объектом публичной критики после своего нашумевшего предложения обновить автопарк Милли Меджлиса, а также в связи с выступлением в защиту водителей Милли Меджлиса, которым, якобы, решили сократить зарплату. Накануне депутат Керимли заявил, что его предыдущее выступление было основано на предоставленной ему ложной информации. «Как выяснилось, - поделился депутат, - зарплату водителям не сокращали. Напротив, их даже отправили на курсы повышения квалификации».

В ответ спикер Сахиба Гафарова порекомендовала депутату Керимли не ставить впредь на обсуждение парламента непроверенную информацию. Затем началось обсуждение во втором чтении законопроекта «О государственном бюджете на 2022 год», запомнившееся не только рядом выступлений депутатов, но и участием представителей правительства и министра финансов Самира Шарифова. Выступивший на обсуждениях депутат Сабир Рустамханлы заявил, что даже при том, что азербайджанский народ полностью разделяет курс руководства страны на форсированное восстановление освобожденных территорий, не стоит забывать и об улучшении благосостояния народа. «Выстроенная по кирпичику политика президента не должна быть разрушена безответственностью некоторых чиновников», - подчеркнул Сабир Рустамханлы, призвав также повысить внимание к вопросам сохранения и развития азербайджанского языка. Депутат Гудрат Гасангулиев призвал правительство освободить на пять лет от налогов компании, инвестирующие в регионы и, в то же время, отметил, что некоторые государственные компании зачастую завышают свои расходы, чтобы уклониться от выплаты налогов.

«Необходимо пресечь подобные случаи, это поможет повысить эффективность расходования бюджетных средств, - отметил депутат. - Среди вынужденных переселенцев немало состоятельных людей. Мы должны создать им все необходимые условия, чтобы они начали строить дома на освобожденных территориях. Весь народ должен быть привлечен к восстановлению Карабаха». В то же время, депутат Фазиль Мустафа коснулся проблемы оттока людей из регионов. По его словам, даже когда все ждут Большого возвращения в Карабах, люди по-прежнему интересуются, когда начнется «малое возвращение» в Гедабек, Лерик и другие районы, десятилетиями находившиеся под оккупацией. «Но мы говорим о возвращении в одно село в Карабахе от двадцати до тридцати тысяч человек. Тогда как правильнее объединить районы и упростить управление. Чтобы спасти Баку от перенаселенности и бесконечных пробок, надо перевести в регионы некоторые министерства, а также вывести за пределы Баку ряд высших учебных заведений», - сказал депутат. Следует отметить, что, в ходе заседания, депутаты интересовались причинами повышения цен на товары, коммунальные услуги и, в частности, на газ. На эти вопросы пытались ответить присутствовавшие в зале чиновники. В свою очередь, министр Самир Шарифов объяснил это рыночной конъюнктурой.