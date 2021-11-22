Национальная гимнастическая арена давно стала местом, куда съезжаются гимнасты различных стран мира. Не только для участия в соревнованиях, но и для проведения учебно-тренировочных сборов. В эти дни в нашем гимнастическом комплексе гостит сборная Малайзии. В Баку на сборы прибыла делегация из 34 человек, 25 из которых – спортсмены.

«Это наш первый сбор в Азербайджане, - рассказывает haqqin.az генеральный секретарь Федерации гимнастики Малайзии Африта Ариани Насрил. - Более того, скажу, что мы два года, если не считать Олимпиаду в Токио, не выезжали из страны в связи с пандемией, и наш первый выезд оказался именно в Баку. В Азербайджане тренируется команда Малайзии по художественной и спортивной гимнастике. Спасибо Федерации гимнастики Азербайджана за теплый прием. Мы очень благодарны за поддержку и хотим поблагодарить также министра молодежи и спорта Азербайджана, президента Европейской гимнастики Фарида Гаибова.

Федерация гимнастики Азербайджана прилагает большие усилия не только для развития гимнастических дисциплин в вашей стране, но и помогает другим странам, у которых нет таких хороших условий для тренировок. В Малайзии у нас имеется гимнастический зал для национальных команд, но он, конечно, не сравнится с тем, который есть в Баку. Мы знаем, что ваша Национальная гимнастическая арена – одна из лучших в Европе».