В Китае сравнили российский С-400 с американским THAAD и выяснили что лучше
Российская зенитная ракетная система С-400 «Триумф» превосходит по своим характеристикам американский противоракетный комплекс THAAD, чьей отличительной особенностью является возможность поражать цели в верхних слоях атмосферы, передает китайский портал Sina.
По мнению автора статьи, российская система обладает более широким набором функций по сравнению с американским конкурентом. Так, С-400 способна поражать не только ракеты, но и авиацию потенциального противника.
«С точки зрения общей функциональности, российский С-400 больше похож на универсальный комплекс. Поэтому несмотря на то, что для перехвата на средних и больших дистанциях используется осколочный способ, который не такой мощный, как кинетический перехват американского THAAD, его преимущество в том, что российский ЗРК способен к мультизадачности», – говорится в публикации.
С-400 «Триумф» – зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
THAAD (Terminal High Atitude Area Defense) – американский противоракетный комплекс, предназначенный для перехвата ракет средней дальности. Производителем является компания Lockheed Martin. Комплекс находится на вооружении у армии США с 2008 года.