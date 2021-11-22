В Китае сравнили российский С-400 с американским THAAD и выяснили что лучше

Российская зенитная ракетная система С-400 «Триумф» превосходит по своим характеристикам американский противоракетный комплекс THAAD, чьей отличительной особенностью является возможность поражать цели в верхних слоях атмосферы, передает китайский портал Sina.

По мнению автора статьи, российская система обладает более широким набором функций по сравнению с американским конкурентом. Так, С-400 способна поражать не только ракеты, но и авиацию потенциального противника.

«С точки зрения общей функциональности, российский С-400 больше похож на универсальный комплекс. Поэтому несмотря на то, что для перехвата на средних и больших дистанциях используется осколочный способ, который не такой мощный, как кинетический перехват американского THAAD, его преимущество в том, что российский ЗРК способен к мультизадачности», – говорится в публикации.