Ираклий Гарибашвили: Россия не уважает суверенитет Грузии

Главным барьером в отношениях Грузии с Россией является то, что Россия не уважает суверенитет и территориальную целостность республики, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии.

"Россия не уважает суверенитет нашей страны, единство нашей страны и продолжает оккупацию территорий нашей страны. Именно это является главным барьером в наших отношениях", - заявил премьер.

Он отметил, что в 2012 с приходом к власти партии "Грузинская мечта", с Россией не было никаких контактов, в том числе в экономическом и культурном направлении.

Гарибашвили также напомнил, что единственное чего тогдашний президент Саакашвили пытался добиться, хотя бы открытие российского рынка для восстановления торгово-экономических отношений.