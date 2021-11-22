Ираклий Гарибашвили: Россия не уважает суверенитет Грузии
Главным барьером в отношениях Грузии с Россией является то, что Россия не уважает суверенитет и территориальную целостность республики, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии.
"Россия не уважает суверенитет нашей страны, единство нашей страны и продолжает оккупацию территорий нашей страны. Именно это является главным барьером в наших отношениях", - заявил премьер.
Он отметил, что в 2012 с приходом к власти партии "Грузинская мечта", с Россией не было никаких контактов, в том числе в экономическом и культурном направлении.
Гарибашвили также напомнил, что единственное чего тогдашний президент Саакашвили пытался добиться, хотя бы открытие российского рынка для восстановления торгово-экономических отношений.
"С этой целью прежние власти даже ввели безвизовый режим для России, а также безусловно поддержали вступление России во Всемирную торговую организацию, а взамен мы ничего не получили", - сказал он, упрекнув прежние власти в передаче и продаже многих стратегических активов и объектов российским компаниям.
По его словам, с приходом к власти "Грузинской мечты", со стороны европейских и американских партнеров были рекомендация и совет, чтобы Грузия смогла достичь деэскалации с Россией и, как он считает, это сделать получилось.
Премьер указал, что в рамках действующего формата неформального диалога Грузии и России "Абашидзе - Карасин" сделано много практических шагов, отметив, что при этом в политическом направлении никакого прогресса нет.
"В политическом направлении у нас нет никаких сдвигов в отношении России, это достаточно сложный вопрос. В отношении России нашей главной претензией или главной проблемой является территориальная целостность нашей страны", - подытожил он.