Айдын Керимов, автор haqqin.az 10:55

В Анкаре и Стамбуле начались митинги протеста на фоне обесценивая турецкой лиры. Протестующие, в основном молодежь, требуют отставки правящей партии AKP и проведения досрочных выборов. Выступления проходят в городах под управлением оппозиционных партий. Митингующие в основном студенты, молодые люди и представители ЛГБТ. Одиннадцать дней турецкая национальная валюта уходила в штопор, в итоге впервые преодолев отметку 13 лир за доллар. И было бы странно, если бы оппозиция не воспользовалась этим, начав наступление на Эрдогана – ведь падение произошло после того, как он, в очередной раз, решительно выступил в защиту своей стратегии снижения ключевой ставки.

«Мы видим, как ведутся игры с обменным курсом и процентными ставками. Мы выходили из каждой борьбы, в которую вступали, с честью, занимая сильную позицию. С помощью Аллаха и при поддержке нашего народа мы выйдем из этой экономической войны за независимость с победой», — заявил Эрдоган 22 ноября, а на следующий день грянул «черный вторник». И лира упала ниже некуда. О причинах произошедшего можно рассуждать долго, но мы должны четко понимать одно: и дефицит текущего счета, и экономические ошибки назначенцев турецкого президента, и другие факторы – все это, безусловно, имело место. Но и экономическая война против Турции тоже имеет место быть, и это не стоит сбрасывать со счетов. Отрицать это – огромная политическая наивность. А с учетом того, как турецкая экономика интегрирована в мировую, то есть – контролируемую Западом, у внешних игроков вполне достаточно возможностей, чтобы вызвать в стране социально-экономическую напряженность. И спровоцировать политический кризис через организацию масштабных протестов. Нынешние выступления в Анкаре и Стамбуле, мэрами которых являются оппозиционно настроенные к Эрдогану Мансур Яваш и Экрем Имамоглу, имеющие к тому же президентские амбиции – это строчка из западного сценария дестабилизации Турции. 13 лир за доллар стали той «зеленой ракетой», после которой оппозиция решила – пора. Пора валить Эрдогана и требовать досрочных выборов. Тем более, что низкий рейтинг действующего турецкого президента дает оппозиционерам серьезный шанс на победу. И их сторонники вчера вечером вышли на улицы официальной и исторической столиц страны – красиво, внушительно, со знаменами и факелами.