Протесты в Турции: ничего не будет по горячим следам
В Анкаре и Стамбуле начались митинги протеста на фоне обесценивая турецкой лиры. Протестующие, в основном молодежь, требуют отставки правящей партии AKP и проведения досрочных выборов. Выступления проходят в городах под управлением оппозиционных партий. Митингующие в основном студенты, молодые люди и представители ЛГБТ.
Одиннадцать дней турецкая национальная валюта уходила в штопор, в итоге впервые преодолев отметку 13 лир за доллар. И было бы странно, если бы оппозиция не воспользовалась этим, начав наступление на Эрдогана – ведь падение произошло после того, как он, в очередной раз, решительно выступил в защиту своей стратегии снижения ключевой ставки.
«Мы видим, как ведутся игры с обменным курсом и процентными ставками. Мы выходили из каждой борьбы, в которую вступали, с честью, занимая сильную позицию. С помощью Аллаха и при поддержке нашего народа мы выйдем из этой экономической войны за независимость с победой», — заявил Эрдоган 22 ноября, а на следующий день грянул «черный вторник». И лира упала ниже некуда.
О причинах произошедшего можно рассуждать долго, но мы должны четко понимать одно: и дефицит текущего счета, и экономические ошибки назначенцев турецкого президента, и другие факторы – все это, безусловно, имело место. Но и экономическая война против Турции тоже имеет место быть, и это не стоит сбрасывать со счетов. Отрицать это – огромная политическая наивность.
А с учетом того, как турецкая экономика интегрирована в мировую, то есть – контролируемую Западом, у внешних игроков вполне достаточно возможностей, чтобы вызвать в стране социально-экономическую напряженность. И спровоцировать политический кризис через организацию масштабных протестов.
Нынешние выступления в Анкаре и Стамбуле, мэрами которых являются оппозиционно настроенные к Эрдогану Мансур Яваш и Экрем Имамоглу, имеющие к тому же президентские амбиции – это строчка из западного сценария дестабилизации Турции.
13 лир за доллар стали той «зеленой ракетой», после которой оппозиция решила – пора. Пора валить Эрдогана и требовать досрочных выборов. Тем более, что низкий рейтинг действующего турецкого президента дает оппозиционерам серьезный шанс на победу. И их сторонники вчера вечером вышли на улицы официальной и исторической столиц страны – красиво, внушительно, со знаменами и факелами.
Но Эрдоган тоже умеет играть в политические многоходовки. Как уже писал как-то автор этих строк, «средний турок ощутит положительные результаты его стратегии через полтора – два года, а в полном объеме – года через три или четыре»». И то, что сегодня в Турции телевизор проигрывает холодильнику - явление временное.
Поэтому полиция действует в отношении протестующих предельно корректно, хотя и не приходится сомневаться, что скоро мы увидим сфабрикованные местными левыми пропагандистские кадры «жестоких репрессий». А сам Эрдоган говорит достаточно определенно: «О каких досрочных выборах речь? Выборы будут в июне 2023 года».
Нынешние протесты – это не протесты всей Турции, а попытка оппозиции проверить турецкого президента на прочность. «Глубинная» Турция против политики Эрдогана не выступает. Да, действительно, по данным MetroPoll, 64% граждан страны считают, что нынешнее правительство неспособно разрешить экономический кризис. Но в то же время, по мнению 55% респондентов, финансовые сложности в стране не сможет урегулировать и оппозиция.
Так что, кое-кому не стоит надеяться, что нынешние протесты левых приведут к серьезным результатам в виде их победы. Они стартанули слишком рано, без серьезной социальной поддержки, без конкретных альтернативных программ, поскольку их заявления – чистой воды популизм, уж в этом-то турецкий избиратель разбирается отлично.