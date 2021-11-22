США и «Талибан» вновь сядут за стол переговоров

Официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что в Катаре запланирована встреча делегаций Соединенных Штатов и движения «Талибан». Об этом он сказал, выступая перед журналистами.

Сообщается, что обе стороны обсудят контртеррористическую операцию против ИГИЛ и «Аль-Каиды», гуманитарную помощь Афганистану и способы восстановления экономики.

Прайс также отметил, что делегацию США возглавит спецпредставитель по Афганистану Том Уэст. Ожидается, что встреча состоится в Дохе на следующей неделе.