Коронавирус в Армении и Грузии: последние данные
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось на 860, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
Отмечается, что за последние сутки от осложнений коронавируса скончались 28 человек.
За время пандемии в стране выявлено 335 738 случаев инфицирования, скончались 8 789 пациентов, чьи тесты на вирус показали положительный результат.
В Грузии за минувшие 24 часа выявлено 3 201 случай заражения коронавирусом, скончались 64 человека, передает официальный сайт StopCov.
С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 822 383 случая заражения, от осложнений коронавируса умерли 11 679 человек.