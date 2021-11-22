Армянские водители лишились иранского бензина

В Армению прекращена поставка бензина из Ирана, об этом пишут армянские СМИ. В частности, как отмечается поставки топлива как оказывается прекращены не сегодня и не вчера, а уже на протяжении нескольких месяцев, почти сразу же как они были налажены. При этом о точных причинах прекращения поставок не говорится.

Предполагается, что одной из причин может быть повышение цен на иранский бензин, который к слову в Армении продавался на 20 драмов дешевле, чем бензин, ввозимый из России. Подорожание иранского топлива, как пишет «Грапарак» может быть связано с тем, что Азербайджан установил контрольный пропускной пункт на участке дороги Горис – Гапан.

Мол азербайджанские таможенники взимают с иранских фур, которые перевозят топливо, 250 долларов при въезде в Армению и 150 долларов при выезде, тогда как те же иранские водители, которые перевозят не бензин, а скажем строительные материалы или другие грузы, якобы платят всего 130 долларов один раз.

Другими словами, как утверждает издание, фура с бензином должна заплатить азербайджанцам дополнительно 400 долларов за то, чтобы пересечь дорогу Горис – Гапан, что в свою очередь значительно увеличивает стоимость перевозки и, соответственно, стоимость товара.