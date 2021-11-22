Австралия признала Хезболлу террористической организацией

Военизированная ливанская группировка «Хезболлах» объявлена террористической организацией в Австралии, сообщает телеканал 7News.

Отмечается, что министр внутренних дел страны Карен Эндрюс заявила, что австралийское правительство теперь может выдвигать уголовные обвинения против членов этой группировки.

«Правительство не терпит насилия, и нет никаких причин — религиозных или идеологических — которые могут оправдать убийство невинных людей», — сказала министр внутренних дел Карен Эндрюс в заявлении, в котором объявляется о новой классификации.

Напомним, в мае Соединенные Штаты призвали правительства всего мира принять меры против «Хезболлы». В прошлом месяце Саудовская Аравия классифицировала базирующуюся в Ливане ассоциацию «Аль-Кард аль-Хасан» как «террористическую» организацию, сославшись на связи с деятельностью в поддержку «Хезболлы».