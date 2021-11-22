США пригласили Тайвань на саммит, Китай отреагировал
Правительство Китая обвинило президента США Джо Байдена в «ошибке» после того, как он пригласил Тайвань принять участие в «Саммите за демократию». Об этом сообщают китайские СМИ.
Тайвань был включен в опубликованный Госдепом список участников саммита, который состоится в декабре.
Пресс-секретарь китайского Управления по делам Тайваня Чжу Фэнлань заявила, что включение острова является ошибкой, и Пекин выступает против «любых официальных отношений между США и китайским регионом Тайвань».
«Наша позиция ясна. Мы призываем Соединенные Штаты придерживаться принципа «одного Китая» и трех совместных коммюнике», - сказала Фэнлань.
Отметим, что Вашингтон не пригласил официальный Пекин для участия в саммите, который пройдет 9-10 декабря.