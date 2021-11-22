США пригласили Тайвань на саммит, Китай отреагировал

Правительство Китая обвинило президента США Джо Байдена в «ошибке» после того, как он пригласил Тайвань принять участие в «Саммите за демократию». Об этом сообщают китайские СМИ.

Тайвань был включен в опубликованный Госдепом список участников саммита, который состоится в декабре.

Пресс-секретарь китайского Управления по делам Тайваня Чжу Фэнлань заявила, что включение острова является ошибкой, и Пекин выступает против «любых официальных отношений между США и китайским регионом Тайвань».