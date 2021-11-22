У Байдена отпуск: хозяин Белого дома отправился на фешенебельный курорт

Сообщается, что по расписанию президента, до воскресенья у него не запланировано публичных мероприятий.

На брифинге Белого дома пресс-секретаря президента Джен Псаки спросили, как глава государства может объяснить свой отпуск "среди миллиардеров", в то время, как инфляция привела к значительному подорожанию традиционного стола на День благодарения.

"Сейчас время отставить политику в сторону, провести время с близкими и поговорить о том, за что мы благодарны… Где бы президент ни был, он будет работать", - отметила Псаки.