В Гусаре обнаружены граната и боеприпасы

Сотрудниками полиции на территории Гусарского района обнаружено большое количество боеприпасов.

Как сообщили haqqin.az в губинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, в дежурную часть Гусарского районного отделения полиции поступила информация о наличии боеприпасов на территории села Гайакенд.

В результате осмотра зарослей на окраине села, сотрудниками полиции было обнаружено и изъято: 1 ручная граната F-1 без воспламенителя, 1 штык-нож и 714 патронов различного калибра.

По факту проводится расследование.