«Муганбанк» объявляет депозитную кампанию
ОАО «Муганбанк» проводит выгодную кампанию по видам вкладов «Аванс» и «До востребования» в долларах. В период кампании клиенты имеют возможность разместить депозит «Аванс» с минимальной суммой в 1000 долларов США сроком на 12 месяцев по ставке 2,5 процента годовых и депозит «До востребования» с минимальной суммой 500 долларов США на период более 1 месяца по ставке 2,5 процента годовых. Проценты по вкладам «Аванс» будут выплачиваться в начале срока, а проценты по вкладам «До востребования» будут выплачиваться ежемесячно. Кампания продлится до 30-го декабря.
ОАО «Муганбанк» - один из известных финансовых институтов азербайджанского финансового банковского сектора - начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 23 филиала и 10 отделений ОАО «Муганбанк» в Азербайджане и представительство банка в Москве оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. ОАО «Муганбанк» сотрудничает с международными экономическими структурами. Среди них Агентство США по Международному Развитию (USAID), Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), Международная Финансовая Корпорация (IFC), Инвестиционный Фонд США - World Business Capital (WBC), Корпорация Частных Зарубежных Инвестиций (OPIC) и Исламская корпорация развития частного сектора (ICD), The Green for Growth Fund (GGF), Европейский Фонд по Юго-Восточной Европе (EFSE) и Механизм круглого стола банкиров инициативы «Один пояс и один путь» (BRBR), инициированный Промышленным и коммерческим банком Китая (ICBC).