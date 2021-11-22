Украина объявила о начале проведения спецоперации "Полесье" на границе с Беларусью с целью недопущения усугубления ситуации с нелегальными мигрантами. Об этом сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Сообщается, что операция координируется государственной пограничной службой и проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, Вооруженных сил Украины (ВСУ) и другими задействованными резервами.

"Это дальнейшие меры по наращиванию охраны и защиты украинской границы с целью недопущения миграционного кризиса и противодействия противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Согласно данным, для проведения операции было увеличено число пограничников, а также сил и средств в местах возможных прорывов беженцев на территорию страны. Было подчеркнуто, что в ходе мероприятий будут активно применяться беспилотные летательные аппараты (БПЛА), авиация и технические средства наблюдения.