МЧС предупреждает население Азербайджана…

Национальная служба гидрометеорологии распространила предупреждение об ухудшении погодных условий. Начиная со второй половины дня 24 ноября по 27 ноября на территории Азербайджана прогнозируется переменчивая и неустойчивая погода с осадками, особенно сильный ветер будет дуть днем 25 ноября.

Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению с призывом соблюдать соответствующие правила безопасности в связи с ожидаемыми погодными условиями.

В частности, в ряде районов, в том числе в Баку и на Апшеронском полуострове, во избежание опасностей, вызванных сильным ветром, рекомендуется соблюдать осторожность, держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, большими деревьями.

Также МЧС просит граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как сильный ветер усложняет процесс тушения возникающих пожаров.