Семьям погибших 16 ноября военным назначены соцвыплаты заявление Минтруда
Членам семей семи азербайджанских военнослужащих, ставших шехидами в ходе боестолкновений на государственной границе, возникших в результате провокаций Армении 16 ноября 2021 года, назначены социальные выплаты.
Как сообщили haqqin.az в Минтруда и социальной защиты населения Азербайджана, сотрудники министерства встретились с членами семей шехидов, проинформировали о льготах, предусмотренных для них законодательством.
Также были собраны необходимые документы и назначены пятнадцать выплат четырнадцати членам семей 7 шехидов.
Напомним, 16 ноября 2021 года в ходе боестолкновений на государственной границе, возникших в результате провокаций Армении, стали шехидами военнослужащие азербайджанской армии - лейтенант Нифталиев Умуд Орудж оглу, прапорщик Джаббаров Орхан Гатам оглу, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы младший сержант Алиев Натик Юсиф оглу, солдаты Агаев Эльчин Марифат оглу, Ализаде Эльмин Самир оглу, Алиев Эльчин Рамиль оглу и Халилов Мурад Галиб оглу.