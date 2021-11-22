Членам семей семи азербайджанских военнослужащих, ставших шехидами в ходе боестолкновений на государственной границе, возникших в результате провокаций Армении 16 ноября 2021 года, назначены социальные выплаты.

Как сообщили haqqin.az в Минтруда и социальной защиты населения Азербайджана, сотрудники министерства встретились с членами семей шехидов, проинформировали о льготах, предусмотренных для них законодательством.

Также были собраны необходимые документы и назначены пятнадцать выплат четырнадцати членам семей 7 шехидов.