Ученые нашли новый коронавирус у летучих мышей

Коронавирус, родственный SARS-CoV-2 нашли у британских летучих мышей, сообщается на портале научной информации Phys.org.

Ученые Университета Восточной Англии, Лондонского зоологического общества и специалисты органов здравоохранения Англии заявили, что это первый случай, когда сарбековирус (коронавирус, относящийся к SARS-CoV-2) был обнаружен у малого подковоноса.

Сообщается, что подобная находка впервые сделана в Великобритании. Аналогичные вирусы были обнаружены у других видов подковообразных летучих мышей в Китае, Юго-Восточной Азии и Восточной Европе.

Новый вирус не представляет опасности для людей. Но тем не менее, ученые считают, если летучая мышь с инфекцией RhGB01, которую они обнаружили, заразится SARS-CoV-2, существует риск того, что эти вирусы будут скрещиваться и появится новый вирус, который может оказаться заразным для людей.