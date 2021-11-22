Уджарские браконьеры ударили полицейских, открыли огонь и сбежали но были пойманы
Сотрудники полиции Зардабского района в ходе рейда в селе Меликумудлу задержали за незаконную охоту жителей Уджарского района С.Гасымова, А.Абдурахманова и Р.Абдурахманова, передает АПА.
Во время задержания преступники ударили полицейских прикладом охотничьего ружья, открыли огонь и скрылись с места преступления.
После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции вновь задержали браконьеров. Правоохранительные органы нашли и изъяли недокументированное ружье ТОЗ-16, 11 патронов и одну гильзу.