Во Франции резко возросло число случаев COVID-19 среди детей

За минувшую неделю во Франции резко выросло число случаев заражения коронавирусом среди детей от 6 до10 лет, передает BFM TV со ссылкой на санитарное агентство страны Santé publique.

Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день показатель заболеваемости среди детей 6-10 лет достиг 340 случаев на 100 тысяч жителей. После каникул в начале ноября эта цифра составляла 80.