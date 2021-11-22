Во Франции резко возросло число случаев COVID-19 среди детей
За минувшую неделю во Франции резко выросло число случаев заражения коронавирусом среди детей от 6 до10 лет, передает BFM TV со ссылкой на санитарное агентство страны Santé publique.
Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день показатель заболеваемости среди детей 6-10 лет достиг 340 случаев на 100 тысяч жителей. После каникул в начале ноября эта цифра составляла 80.
Эти данные говорят об очень активном распространении COVID-19 среди детей, в то время как средний показатель заболеваемости по стране составляет 191 случай на 100 тысяч жителей.
Согласно данным агентства, уровень заболеваемости коронавирусом среди учащихся средних школ также превышает средний: 208 случаев среди детей в возрасте от 11 до 14 лет.