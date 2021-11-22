Известный журналист назвал правление Зеленского «началом конца» Украины

«Правление президента Украины Владимира Зеленского является началом конца, так как ситуация в стране при нем значительно деградировала». Об этом в интервью телеканалу «Украина 24» сказал известный журналист Дмитрий Гордон.

По его словам, за два года у власти Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания, особенно это касается борьбы с коррупцией. Он также отметил, что действующий президент страны посягнул на свободу слова, что «противоречит духу независимой Украины».