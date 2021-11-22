Известный журналист назвал правление Зеленского «началом конца» Украины
«Правление президента Украины Владимира Зеленского является началом конца, так как ситуация в стране при нем значительно деградировала». Об этом в интервью телеканалу «Украина 24» сказал известный журналист Дмитрий Гордон.
По его словам, за два года у власти Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания, особенно это касается борьбы с коррупцией. Он также отметил, что действующий президент страны посягнул на свободу слова, что «противоречит духу независимой Украины».
Журналист также назвал реального лидера страны. По его мнению, Украиной на деле управляет глава офиса президента Андрей Ермак.
«Потому что он умный человек. Он понял, как сделать так, чтобы и президент был доволен, и страной управлять. Но дальше - пропасть», - сказал Гордон.