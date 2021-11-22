Российские «Град-К» в Донбассе: ОБСЕ публикует кадры
В распоряжение сепаратистов Донбасса поступили новейшие российские реактивные системы залпового огня «Град-К», собранные на базе автомобилей «КамАЗ», которые, по официальным данным, находятся на вооружении только у российской армии. Данные системы не были проданы ни в одну другую страну мира.
Согласно данным мониторинговой миссии ОБСЕ, на территории Донбасса на боевые позиции выведены 11 реактивных систем залпового огня, среди которых два «Град-К».
Отметим, что этот факт был зафиксирован на фоне поступившей информации о том, что Россия концентрирует войска вдоль границ Украины, а западные страны говорят о том, что Кремль отдаст приказ о наступлении в ближайшие недели, с наступлением морозов. В настоящее время в Донбассе происходят позиционные бои между украинской армией и сепаратистами, стороны используют тяжелую артиллерию.