​Российские «Град-К» в Донбассе: ОБСЕ публикует кадры

В распоряжение сепаратистов Донбасса поступили новейшие российские реактивные системы залпового огня «Град-К», собранные на базе автомобилей «КамАЗ», которые, по официальным данным, находятся на вооружении только у российской армии. Данные системы не были проданы ни в одну другую страну мира.

Согласно данным мониторинговой миссии ОБСЕ, на территории Донбасса на боевые позиции выведены 11 реактивных систем залпового огня, среди которых два «Град-К».