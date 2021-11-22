Жители Ирана в ожидании позитивных новостей

Население Ирана ожидает, что переговоры по ядерной сделке в Вене, которые состоятся 29 ноября с участием 4+1 (страны-участницы Совместного всеобъемлющего плана действий - СВПД) увенчаются успехом и приведут к отмене санкций США против Тегерана, передает Anadolu.

Отмечается, что несмотря на то, что по мере приближения даты переговоров страны по-прежнему продолжают сохранять приверженность своим позициям, а в частности иранская сторона настаивает на отмене санкций и предоставлении Тегерану гарантий со стороны США, которые в свою очередь заявляют, что Тегеран должен выполнять взятые на себя обязательства, на улицах Ирана царят позитивные настроения относительно итогов переговоров.