Известного футболиста приговорили к тюрьме за шантаж

Нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Карим Бензема признан виновным по делу о шантаже полузащитника "Олимпиакоса" Матьё Вальбуэна и приговорён к году лишения свободы условно и штрафу в размере € 75 тыс., сообщает RMC Sport.

Отмечается, что в 2015 году Бензема стал участником шантажа Вальбуэна. Экс-игроку "Динамо" угрожали опубликовать видео интимного характера с его участием, если он не заплатит им.