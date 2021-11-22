Известного футболиста приговорили к тюрьме за шантаж
Нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Карим Бензема признан виновным по делу о шантаже полузащитника "Олимпиакоса" Матьё Вальбуэна и приговорён к году лишения свободы условно и штрафу в размере € 75 тыс., сообщает RMC Sport.
Отмечается, что в 2015 году Бензема стал участником шантажа Вальбуэна. Экс-игроку "Динамо" угрожали опубликовать видео интимного характера с его участием, если он не заплатит им.
В ходе расследования стало известно, что Бензема, который долгое время дружил в Вальбуэна был посредником и подстрекал партнёра по сборной Франции заплатить шантажистам. Из-за скандала оба игрока были исключены из сборной и пропустили Евро-2016.
Защита Бензема не согласна с приговором и будет подавать апелляцию.