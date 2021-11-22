По сообщению издания New Atlas, это произошло в текущем ноябре на коротком морском отрезке от коммуны Хортен до столицы Осло. Пробный коммерческий рейс состоялся с людьми на борту. Далее предстоит полноценная сертификация судна и полноценная эксплуатация.

Тема использования беспилотных устройств в военных целях, для аэрофотосъемки, в автомобилях, промышленных работах на высоте все шире развивается и дает важные результаты. Норвегия, еще в августе анонсировавшая спуск на воду первого в мире контейнеровоза без экипажа, наконец объявила о первом рейсе, совершенным этим судном. Yara Birkeland осуществил первый коммерческий рейс, будучи к тому же оснащенным электрической двигательной установкой.

Генеральный директор компании Yara International Свейн Торе Холзетер явно удовлетворен результатом 4-летней работы: «Мы гордимся, что можем продемонстировать первый в мире полностью электрический и автономно самоходный контейнеровоз».

Интересно, что компания Yara – это крупнейший в мире поставщик минеральных удобрений, а партнером в проекте выступила другая компания — Kronsberg Maritime, входящая в состав корпорации Kronberg Gruppen, работающей в оборонной и аэрокосмической сферах. При создании беспилотного контейнеровоза Kronberg Maritime занималась интеграцией датчиков и других систем для автономной навигации.

Грузоподъемность судна 3 тысячи 200 тонн, максимальная скорость составляет 15 морских узлов или 28 километров в час. Длина новинки 80 метров, а ширина — 15. Электрическая батарея для приведения двигателей в рабочее состояние имеет емкость 6,8 мегаватт-час.

Создатели контейнеровоза-беспилотника уверяют, что судно отличается высокими показателями, что касается экологичности и неплохой экономичностью именно из-за отсутствия экипажа. Планируется, что на первых порах погрузка и разгрузка судна будет происходить с участием портовых рабочих. Но в дальнейшем будут задействованы роботы, в том числе беспилотные краны и транспорт. При таком развитии бизнеса, как считают специалисты, подобные суда смогут обмениваться информацией между собой, что позволит сделать эксплуатацию безопасной.

В России в этом году тоже спустили на воду первое судно-беспилотник небольшого размера. Что касается военной сферы, то, как сообщал haqqin.az, в США и Китае активно разрабатывают военные корабли-беспилотники. Так, в ряды флота США в этом году уже поступил Seahawk, а до него на вооружение американским морякам военная промышленность поставила Sea Hunter.