В Москве Полада Бюльбюльоглы спрашивают: как аэропорт в Физули мог быть построен всего за 8 месяцев?

«Приятно быть свидетелем строительно-восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях». Об этом журналистам заявил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглы.

Он подчеркнул, что работы на освобожденных территориях идут быстрыми темпами.

«Даже в Москве мне задают вопрос: «Как международный аэропорт в Физули мог быть построен всего за 8 месяцев»? Это действительно чудо! На моих глазах проложили дорогу у подножия гор. Одно дело прочитать об этом, другое - увидеть своими глазами. Действительно, это доставляет удовольствие. Наша страна, наш народ, наш президент проделывают успешную работу. Я счастливый человек, что увидел все это своими глазами», - отметил Бюльбюльоглы.