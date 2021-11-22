Руководство «Азеригаз» выслушает жителей ряда районов

Очередной онлайн-прием руководства производственного объединения «Азеригаз» для граждан состоится 26 ноября в 12:00.

Генеральный директор ПО Руслан Алиев выслушает обращения и жалобы жителей Джалилабадского района, главный заместитель директора по эксплуатации в Джалилабадском районе Джахид Гусейнов - Масаллинского района, генеральный директор по капитальному строительству Рамиль Искендеров проведет онлайн-встречу с жителями Билясуварского района.

Для получения дополнительной встречи о приеме жителям указанных районов рекомендуется обратиться в Ленкоранское региональное управление эксплуатации газа.