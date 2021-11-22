Почему в разгар кампании массовой вакцинации Европу накрывает очередная волна ковида? И что делать, когда она докатится до Азербайджана?

Четвертая волна коронавируса накрывает одну европейскую страну за другой. Стремительный рост заболеваемости отмечается в Германии, Чехии, Бельгии, Словении, Франции, Румынии, критическая ситуация сложилась в Австрии, где впервые за время пандемии введен круглосуточный комендантский час, в западных землях Германии на онлайн обучение переведены школы, еженедельный рост заражений в этой стране составляет 50%, под завязку заполнены антиковидные стационары Турции и Словакии, Россия и Украина бьют рекорды заболеваемости и смертности.

- Почему вакцинация до сих пор не может остановить пандемию коронавируса?

- Начнем с того, что до 35–40 процентов населения Европы, включая детей, до сих пор не вакцинированы. Другими словами, коронавирусу еще есть, где разгуляться. Для предотвращения будущих волн пандемии необходимо, чтобы были вакцинированы или переболели не меньше 90 процентов населения. Пока этого нет, периодические вспышки пандемии неизбежны.

- Из официальных сводок трудно понять, что имеется в виду под ростом новых случаев ковида? Речь идет о людях, у которых выявили инфекцию, или о тех, кто заболел, находясь на лечении?

- И то, и другое. Следует понимать, что ни одна вакцина не дает стопроцентную гарантию защиты. Не говоря уже о том, что её свойства со временем снижаются. На сегодняшний день нет вакцины, которая создавала бы иммунитет со стерилизующим эффектом. То есть, при котором вирус не может размножаться в организме. Некоторые старые вакцины подобный эффект обеспечивают, однако в отношении ковида такой панацеи пока еще нет. В настоящее время ученые работают над созданием прививки, способной тотально уничтожать вирус COVID-19.

Основой для поиска формулы такого препарата является тот факт, что слизистая оболочка носа, глотки, легких, напрямую подверженная при вдыхании воздействию вируса, располагает собственной иммунной защитой, которая, судя по всему, на слизистых слабеет быстрее, чем антитела, циркулирующие в крови. Образно говоря, иммунитет на слизистых оболочках – это первая линия обороны, укрепив которую можно поднять иммунную защиту организма на качественно более высокий уровень.

В четвертой волне присутствует также фактор времени: те, кто были вакцинированы в январе-феврале 2021 года, уже имеют значительно более слабую защиту, нежели привитые в августе. Сейчас очевидно, что «дельта», вытеснившая все остальные штаммы, осталась такой же, какой была в начале 2021 года. Изменилась демография заболевших, стали чаще болеть и попадать в больницы дети. Понятно, что ковид свирепствует, главным образом, в среде непривитых людей. В то же время, вакцины, вероятно, стали хуже работать, эффективность прививок ослабевает быстрее, что приводит к ослаблению иммунитета.

Так, многие европейцы посчитавшие, что, будучи вакцинированными, они уже полностью защищены, стали пренебрегать мерами профилактики, в частности, ношением масок. Страны, карающие граждан за не ношение масок в общественных местах солидными штрафами, приняли абсолютно верное решение: пока не устранена пандемия, вакцинированные и не вакцинированные должны носить маски.

- Но в четвертой волне пандемии есть позитивный фактор - отсутствие роста летальности. С чем он связан? Почему уровень смертности не растет параллельно с ростом заражений?

- Снижение количества смертей в Европе связано с вакцинацией. То есть, возможность заразиться по-прежнему есть, однако риск летального исхода значительно уменьшается. Вакцины, и это следует признать даже самым непробиваемым ковид-диссидентам, действительно способствуют тому, что люди уже не болеют так тяжело и умирают значительно реже.

С эволюционной точки зрения многие вирусы утрачивают со временем свою агрессивность. Им выгодно чаще заражать, но не убивать людей, чтобы потом инфицировать их повторно. В данном случае отмечается некоторая стабилизация заразности ковида, которая последовательно возрастала от «альфа» штамма к «дельта» штамму. Пока в структуре штамма «дельта» не наблюдается трансформация от плохого к ужасному. К примеру, на протяжение многих лет вирус Эболы как был, так и остается крайне агрессивной и опасной инфекцией. Предсказать в этой связи, в какую именно сторону эволюционирует в будущем вирус COVİD-19, пока никто не берется.

- Есть ли четко обозначенный «тайминг», когда после принятий второй дозы вакцины, ослабевает иммунная система и возникает необходимость третьей, «бустерной» инъекции?

- Такой порог времени еще не определен. Считается, что защита значительно снижается через восемь месяцев после первых двух (или одной, в зависимости от типа вакцины) инъекций. Все результаты исследований на тему временных интервалов довольно противоречивы, что вызывает немало вопросов, главным образом, у ковид-диссидентов. На аргумент врачей о том, что количество антител снизилось до нулевого уровня, а потому необходима «бустерная» вакцина, они отвечают, вроде бы, научно обоснованным аргументом: человеческий организм обладает клетками памяти, которые сами включают механизм выработки антител.

Это действительно так, но с существенной поправкой: процесс выработки антител происходит медленнее, чем скорость проникновения вируса в организм. Следовательно, лучше всего, когда в крови постоянно циркулируют антитела, готовые мгновенно связать и инактивировать инфекцию. Вот почему так важна третья инъекция вакцины, после которой, в сравнении со второй, концентрация антител может вырасти в десять раз больше.

К слову, в мире уже достигнут консенсус по вопросу о том, какой именно уровень антител считается достаточным для защиты организма от коронавируса. Речь идет о, примерно 500 единицах на один миллилитр крови. Такой титр дает возможность избежать заболевания.

- Что известно о смертности среди вакцинированных людей?

- Она в десятки раз меньше, чем среди невакцинированных. Проблема в том, что у некоторых людей, особенно в пожилом возрасте, двукратная вакцинация не приводит к выработке достаточного числа антител. Поэтому пожилым вакцинированным следует более тщательно предохраняться от инфекции.

До сих пор нами не до конца изучены последствия перенесенного коронавируса у вакцинированных. Поэтому очень важно сделать бесплатной процедуру измерения уровня антител после вакцинации и перенесенного ковида. Дело в том, что нет ясности в определении причин тяжелых осложнений после выздоровления. Иногда человек умирает через два дня после того, как выписался из клиники. Приходится признавать, что ковид все еще - крайне опасное заболевание. Раньше считалось, что 80 процентов населения, особенно молодые, будут болеть легко. Но сейчас поступают все больше данных, опровергающих это предположение.

Кстати, в настоящее время идет гонка ведущих фармацевтических компаний за создание назального спрея-вакцины, есть данные, что она уже испытывается на людях. По замыслу эпидемиологов, она будет стимулировать локальный иммунитет в носоглотке и легких, который значительно затруднит проникновение вируса в организм.

- На улицах европейских городов мы все чаще видим демонстрации протеста из-за ввода карантинных ограничений. Вам не кажется, что дело идет к всеобщей принудительной вакцинации?

- Как я уже говорил, пока 90% населения земного шара не будет вакцинировано, битву с ковидом человечество не выиграет. Я - за обязательную вакцинацию населения. Есть страны, такие, к примеру, как Япония, Португалия, Сан-Марино, в которых подавляющее большинство населения вакцинируется добровольно. Но это, так сказать, приятное исключение. В значительном большинстве стран мира – и от этого никуда не денешься! - прививки придется делать в принудительном порядке. Естественно, в каких-то случаях люди могут пострадать от побочных эффектов: как известно, полностью безопасных вакцин не существует, всегда есть незначительный процент людей, тяжело переносящих прививки. Как свидетельствует медицинская статистика, вакцины безвредны на 98 процентов. Следовательно, риск возможных осложнений после вакцинации, которые в большинстве случаев купируются, касается всего двух процентов населения планеты. При полном понимании бесценности человеческой жизни, возьму на себя смелость утверждать, что это – не та цифра, ради которых стоит жертвовать здоровьем миллиардов людей планеты. Когда требуется остановить вал смертей, обязательная вакцинация становится жизненной необходимостью.

- Один из аргументов противников ковид-диссидентов заключается в том, что используемые в ходе пандемии вакцины недостаточно проверены. Мол, раньше на их исследование уходило по 5-10 лет, а прививки от COVID-19 созданы за год, максимум полтора…

- Это - абсолютная неправда! Вакцины от ковида фундаментально проверены и испытаны, объем исследовательских материалов по теме COVID-19 ничуть не уступает базам данных вакцин, которые используются десятилетиями. Увы, обывательское мышление и болезненное внимание к тиражируемым в интернете мифам, мешает отрицателям обратиться к открытым данным, свидетельствующим о полной безопасности вакцин.

- В СМИ прошла информация о том, что создано несколько эффективных препаратов от ковида…

- Это так. Наиболее перспективный из них на мой взгляд – это лекарство фирмы Pfizer под названием «Паксловид», прошедшее ускоренные клинические испытания. Этот препарат, выпуск которого уже налажен, помогает предотвратить тяжелое течение коронавируса. Его действие основано на принципе выработки вирусной протеазы, расщепляющей белки вируса. Тем самым, вирус намного хуже размножается. Эффективность паксловида составляет 89 процентов, по сути, это первая панацея от ковида. Такой же подход к лечению использовался в лечении других вирусов, таких, к примеру, как ВИЧ и вирусные гепатиты.

Принципиально важно, что «Паксловид» можно применить уже в самом начале заболевания, сразу после того, как ПЦР- тест дал положительный результат. Поскольку число стран, готовых закупить «Паксловид», постоянно растет, фирма Pfizer расширяет производство.

Что же касается еще одного препарата под названием «Молпирановира», то он так же способствует предотвращению тяжелой формы заболевания и снижает риск госпитализации.

Вообще мировая медицина и, в частности, фармацевтика, проделали в сжатые до предела сроки феноменальную работу. То, что уже создана лекарственная терапия от ковида – факт весьма и весьма благоприятный, поскольку лекарственные препараты не так сильно, как вакцины, действуют на организм и дают намного меньше побочных эффектов.

Надо отметить, что в достижении массовой вакцинации важную роль играет наличие выбора прививок. На мой взгляд, то, что в России нет доступа ни к одной (!!) зарубежной вакцине — это маразм. «Спутник» - хорошая вакцина, но она не универсальна, и люди должны иметь возможность выбора. Что же касается «Эпивака», то эта вакцина вообще не работает.

Насколько мне известно, у граждан Азербайджана есть выбор из четырех вакцин. Это – безусловный показатель заботы о людях. У вас есть хорошие возможности комбинировать прививки. Скажем, первые две инъекции Pfizer, а «бустер» - «Короноваком» или «Спутником».

- Что Вы посоветуете нашим читателям, чтобы не захлебнуться в волнах пандемии коронавируса?

- Носить маски, которые защитят в зимний сезон не только от ковида, но и от гриппа и ОРЗ, которые, как известно, никто не отменял. Надо обязательно вакцинироваться от ковида и делать третью инъекцию. Людям старшего поколения строже соблюдать профилактику, носить маски и держать социальную дистанцию.

Кстати, заражение ОРЗ или гриппом не снижает и не повышает иммунитет к ковиду. В США, наряду с вакциной ковида, врачи делают также противогриппозную вакцину. Никаких ограничений по этому поводу нет. Для старшего поколения также целесообразно сделать вакцину от пневмококков, сдерживающих развитие бактериальной пневмонии. Следует помнить, что при гриппе есть высокая вероятность развития очень опасной бактериальной пневмонии.

Надо отметить, что пандемия привела, как это часто случается в кризисных ситуациях, к небывалому расцвету мировой медицины. Накоплен колоссальный опыт, дающий возможность отразить в будущем угрозы, подобные COVID-19. Это особенно впечатляет, если учесть, что всего полтора года назад человечество казалось абсолютно беззащитным перед лицом таинственного вируса.

Сейчас ученые работают над вакциной без каких-либо побочных эффектов, в которой используется не целый S-белок инфекции, а лишь его фрагмент. Это позволит полностью исключить риск возникновения тромбозов.