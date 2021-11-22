В Афганистане за 100 дней закрылись 257 СМИ

За первые 100 дней, которые прошли с момента передачи власти в Афганистане талибам, в стране прекратили свою деятельность 257 афганских СМИ, пишет TOLOnews со ссылкой на данные неправительственной организации NAI, специализирующейся на поддержке медиа в Афганистане.

Отмечается, что в ходе своей первой пресс-конференции после прихода к власти представители движения «Талибан» пообещали не вмешиваться в деятельность СМИ.

Однако впоследствии члены организации ввели ряд мер, ограничивающих свободу слова. В частности, 21 ноября талибы выпустили циркуляр, в котором указывается, что отныне в Афганистане запрещено транслировать фильмы и сериалы с участием актрис (до перехода власти к талибам в стране большой популярностью пользовались индийские фильмы и сериалы), а также развлекательные программы с участием женщин. Кроме того, под запрет теперь попадают программы, показывающие мужчин, не одетых в соответствии со стандартами движения.