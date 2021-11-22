Мехман Алиев убежден: США и Россия достигли консенсуса в армяно-азербайджанском урегулировании
Встречи глав Азербайджана и Армении в Брюсселе и Москве будут проведены в рамках общего консенсуса между США, ЕС и Россией по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Об этом сказал haqqin.az политолог, глава информационного агентства «Туран» Мехман Алиев.
По его словам, на встрече 15 декабря в Брюсселе будут обсуждаться вопросы взаимодействия Ильхама Алиева и Никола Пашиняна по решению проблем на пути подписания большого мирного соглашения. А трехсторонняя встреча президентов РФ, Азербайджана и премьер-министра Армении 26 ноября в Сочи, будет носить технический характер, где будут обсуждать вопросы проведения делимитации и демаркации границ, открытия коммуникаций, обеспечения безопасности в зоне карабахского конфликта и сохранения стабильности на армяно-азербайджанской границе.
Москва заявила, что демаркация будет проводиться по картам генштаба России и армяно-азербайджано-российская трехсторонняя рабочая группа уже работает в этом направлении, сказал политолог.
М.Алиев убежден, что между США, ЕС и РФ нет конкуренции в этом урегулировании, а есть взаимодействие. Все три стороны являются сопредседателями МГ ОБСЕ. Сегодня мы видим, что глобальные игроки пришли к консенсусу в разрешении 30-летнего конфликта. Суть консенсуса в том, что США, ЕС и Россия в рамках МГ ОБСЕ обозначат общие ключевые направления урегулирования, а Москва переведет общее видение урегулирования в практическую плоскость. Общее видение урегулирования и ее реализация проводится в Брюсселе и Москве. Образно говоря в Брюсселе проводится делимитация, а в Москве демаркация конфликта, сказал он.