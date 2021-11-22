Мехман Алиев убежден: США и Россия достигли консенсуса в армяно-азербайджанском урегулировании

Встречи глав Азербайджана и Армении в Брюсселе и Москве будут проведены в рамках общего консенсуса между США, ЕС и Россией по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Об этом сказал haqqin.az политолог, глава информационного агентства «Туран» Мехман Алиев.

По его словам, на встрече 15 декабря в Брюсселе будут обсуждаться вопросы взаимодействия Ильхама Алиева и Никола Пашиняна по решению проблем на пути подписания большого мирного соглашения. А трехсторонняя встреча президентов РФ, Азербайджана и премьер-министра Армении 26 ноября в Сочи, будет носить технический характер, где будут обсуждать вопросы проведения делимитации и демаркации границ, открытия коммуникаций, обеспечения безопасности в зоне карабахского конфликта и сохранения стабильности на армяно-азербайджанской границе.