Дело избившего полицейских Гасанова отправили в суд

В прокуратуре Сабирабадского района завершилось следствие по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям Уголовного кодекса в связи с применением насилия в отношении сотрудников Сабирабадского районного отдела полиции.

Как сообщили haqqin.az в районной прокуратуре, в ходе расследования выяснилось, что 8 сентября водитель ВАЗ 2106 с государственным регистрационным знаком 10-CE-632 Азер Гасанов на проспекте Гейдара Алиева города Сабирабад начал оскорблять несущих службу на данной территории сотрудников дорожно-патрульной службы Намеддина Ибрагимова и Рамика Рагимова из-за составления в отношении него протокола об административном правонарушении. Не успокоившись, Гасанов напал на сотрудников ДПС и снял с них форму, а также нанес различные телесные повреждения.