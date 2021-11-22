Дело избившего полицейских Гасанова отправили в суд
В прокуратуре Сабирабадского района завершилось следствие по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям Уголовного кодекса в связи с применением насилия в отношении сотрудников Сабирабадского районного отдела полиции.
Как сообщили haqqin.az в районной прокуратуре, в ходе расследования выяснилось, что 8 сентября водитель ВАЗ 2106 с государственным регистрационным знаком 10-CE-632 Азер Гасанов на проспекте Гейдара Алиева города Сабирабад начал оскорблять несущих службу на данной территории сотрудников дорожно-патрульной службы Намеддина Ибрагимова и Рамика Рагимова из-за составления в отношении него протокола об административном правонарушении. Не успокоившись, Гасанов напал на сотрудников ДПС и снял с них форму, а также нанес различные телесные повреждения.
Азер Гасанов был привлечен к ответственности по статьям 221.2.2 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка) и 315 (сопротивление представителю власти, выполняющему свои служебные обязанности, с применениями насилия) УК Азербайджана. В отношении Гасанова решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено в соответствующий районный суд для рассмотрения.