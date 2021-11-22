МАГАТЭ недовольно переговорами с Ираном

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что переговоры с Ираном не привели к конкретным результатам, передает Reuters.

Отмечается, что 23 ноября 2021 года Гросси встретился в Тегеране с вице-президентом Ирана Мохаммадом Эслами и министром иностранных дел Хоссейном Амиром Абдоллахианом.

«Несмотря на все мои усилия, эти широкомасштабные переговоры и обсуждения по решению проблемы гарантий безопасности Ирана, подробно описанные в двух докладах, оказались безрезультатными», - заявил гендиректор МАГАТЭ.