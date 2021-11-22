Слухам и спорам наперекор: как выдается инвалидность в Азербайджане? актуальный комментарий
Некоторое время назад мы рассказали о слухах вокруг системы определений инвалидности в Азербайджане, по которым некоторые чиновники, а то и государство в целом, наживаются на инвалидах, пополняя госбюджет за счет сэкономленных на них деньгах.
В свою очередь, Министерство труда и социальной защиты населения в ответ на запрос haqqin.az, решительно опровергло подобные домыслы.
Нередко в СМИ и социальных медиа распространяются всевозможные домыслы вокруг «200 тысяч лиц, лишенных пенсий». Эта непонятна откуда взявшаяся цифра дезинформирует общество, создает искусственный ажиотаж и подрывает доверие к институтам власти.
Ответственно заявляем, что не было и нет ни одного случая прекращения социальных выплат для этой категории. Если речь идет о временной инвалидности, выплаты осуществляются на протяжение срока, который был обозначен при её определении. Любой человек, имеющий временную инвалидность любой группы, должен помнить, когда именно истекает её срок, чтобы своевременно подготовить для продления инвалидности необходимые медицинские документы, которые будут внесены в е-систему.
Бывает и так, что люди забывают собрать документы с ходатайством о повторной оценке инвалидности, в результате чего, они попадают в базу данных уже после истечения срока временной нетрудоспособности. Именно поэтому в июле нынешнего года в «Закон о правах лиц с временной нетрудоспособностью» были внесены ряд изменений. Теперь, если повторная инвалидность по причине несвоевременного предоставления документов будет назначена через шесть месяцев после истечения срока первой, она будет оформляться именно с той даты, когда истек срок предыдущей инвалидности. Таким образом, эти люди смогут получить социальные выплаты за упущенное время.
Особое внимание Минтруда уделяет карабахским инвалидам. При повторной оценке состояния здоровья ветеранов, получивших ранения в первой карабахской войне, им также продлевается срок инвалидности.
Здесь важно отметить, что для оценки инвалидности, полученной в ходе военных действий, проводится визуальное диагностирование при участии представителей соответствующих структур. Что же касается участников военных действий, срок инвалидности которых истек в прошлые годы, то для его продления их медицинские карты включаются в е-систему, а сами ветераны проходят визуальный осмотр, на основании которого принимается окончательное решение.
Каждому гражданину, получившему право на временную нетрудоспособность, назначается степень инвалидности. Но бывает и так, что обратившиеся получают отказ. Речь идет о гражданах, которые долгие годы получали ежемесячные социальные пособия, пользовались государственными льготами, но при повторной оценке и визуальном медицинском осмотре получили отказ, поскольку их диагноз не подтвердился.
Понятно недовольство этих людей, считающих себя обиженными или даже пораженными в правах. В то же время, следует отдавать отчет в том, что присвоение статуса инвалидности лицам, не имеющим на это права, не только противозаконно, но и безнравственно, оно провоцирует в обществе создание атмосферы недоверия к государственным структурам. Вот почему мы уделяем особое внимание прозрачному, объективному и справедливому подходу к определению каждой инвалидности.
В некоторых случаях те или иные лица, годами получавшие социальные выплаты за инвалидность, жалуются, что из-за не продления их социального статуса в нынешнем году они испытывают значительные материальные затруднения.
Но ведь инвалидность – диагноз не пожизненный. Бывают случаи, что с годами здоровье людей восстанавливается, а травмы, из-за которых была назначена инвалидность, залечиваются. Другими словами, при повторной оценке сам факт наличия в прошлом инвалидности вовсе не означает его автоматическое продление.
Бывают также случаи, когда некоторые граждане требуют назначить им инвалидность по причине своей… малообеспеченности. При этом они даже не задумываются над тем, что инвалидность – это состояние, при котором человек, вследствие физического или психического состояния, утрачивает способность выполнять обычные функции. Что же касается малообеспеченных семей, то для них существуют программы адресной социальной помощи или активной трудовой занятости.
Еще одно принципиальное уточнение – далеко не каждая болезнь, повреждение или ранение квалифицируются законом, как состояние инвалидности. В «Положении о критериях определения инвалидности и ограниченности возможностей здоровья», утвержденном Кабинетом Министров 30 декабря 2015 года, ясно указано, в каких случаях назначается инвалидность всех трех степеней и при каких болезнях и повреждениях определяются ограниченные возможности здоровья детей. На основании требований этого Положения и проводится оценка инвалидности.
Решение о назначении инвалидности выносится также при наблюдении ограничений жизнедеятельности из-за умственных, физических недостатков - как врожденных, так и полученных в результате повреждений.
Некоторые граждане считают, что, коль скоро, медицинское учреждение включило их данные в е-систему, то назначение инвалидности им гарантировано. Следует понимать, что направление - всего лишь документ, являющийся основой для вынесения оценки. Что же касается решений о назначении инвалидности, то они выдается только на основании экспертизы, проведенной медико-социальной службой.
Хочется также внести ясность в безосновательные, вздорные слухи о том, что повторное обследование, якобы, проходят даже лица с ампутированными конечностями. Правительство страны официально подтвердило, что гражданам, лишенным конечностей или других органических частей тела, назначается бессрочная (пожизненная) инвалидность.
В этой связи важно отметить, что в последнее время были значительно расширены функциональные возможности определения и оценки инвалидности. Только в последние месяцы в подсистеме «Инвалидность» было проведено более двадцати усовершенствований, используется также новая подсистема «Военно-медицинская экспертиза и медицинское освидетельствование». Все эти нововведения, безусловно, повышают оперативность медико-социальной экспертизы, прозрачность ее проведения, а также возможности гибкого и объективного рассмотрения обращений.