Ильгар Гусейнов, отдел экономики 15:24

Некоторое время назад мы рассказали о слухах вокруг системы определений инвалидности в Азербайджане, по которым некоторые чиновники, а то и государство в целом, наживаются на инвалидах, пополняя госбюджет за счет сэкономленных на них деньгах. В свою очередь, Министерство труда и социальной защиты населения в ответ на запрос haqqin.az, решительно опровергло подобные домыслы. Нередко в СМИ и социальных медиа распространяются всевозможные домыслы вокруг «200 тысяч лиц, лишенных пенсий». Эта непонятна откуда взявшаяся цифра дезинформирует общество, создает искусственный ажиотаж и подрывает доверие к институтам власти. Ответственно заявляем, что не было и нет ни одного случая прекращения социальных выплат для этой категории. Если речь идет о временной инвалидности, выплаты осуществляются на протяжение срока, который был обозначен при её определении. Любой человек, имеющий временную инвалидность любой группы, должен помнить, когда именно истекает её срок, чтобы своевременно подготовить для продления инвалидности необходимые медицинские документы, которые будут внесены в е-систему.

Бывает и так, что люди забывают собрать документы с ходатайством о повторной оценке инвалидности, в результате чего, они попадают в базу данных уже после истечения срока временной нетрудоспособности. Именно поэтому в июле нынешнего года в «Закон о правах лиц с временной нетрудоспособностью» были внесены ряд изменений. Теперь, если повторная инвалидность по причине несвоевременного предоставления документов будет назначена через шесть месяцев после истечения срока первой, она будет оформляться именно с той даты, когда истек срок предыдущей инвалидности. Таким образом, эти люди смогут получить социальные выплаты за упущенное время. Особое внимание Минтруда уделяет карабахским инвалидам. При повторной оценке состояния здоровья ветеранов, получивших ранения в первой карабахской войне, им также продлевается срок инвалидности. Здесь важно отметить, что для оценки инвалидности, полученной в ходе военных действий, проводится визуальное диагностирование при участии представителей соответствующих структур. Что же касается участников военных действий, срок инвалидности которых истек в прошлые годы, то для его продления их медицинские карты включаются в е-систему, а сами ветераны проходят визуальный осмотр, на основании которого принимается окончательное решение. Каждому гражданину, получившему право на временную нетрудоспособность, назначается степень инвалидности. Но бывает и так, что обратившиеся получают отказ. Речь идет о гражданах, которые долгие годы получали ежемесячные социальные пособия, пользовались государственными льготами, но при повторной оценке и визуальном медицинском осмотре получили отказ, поскольку их диагноз не подтвердился. Понятно недовольство этих людей, считающих себя обиженными или даже пораженными в правах. В то же время, следует отдавать отчет в том, что присвоение статуса инвалидности лицам, не имеющим на это права, не только противозаконно, но и безнравственно, оно провоцирует в обществе создание атмосферы недоверия к государственным структурам. Вот почему мы уделяем особое внимание прозрачному, объективному и справедливому подходу к определению каждой инвалидности.