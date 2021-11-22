Гулиева ограбила соседа на десятки тысяч и отправилась в тюрьму на 7 лет
В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Фариды Гулиевой, обвиняемой в совершении кражи в особо крупном размере из дома своего соседа.
Как сообщает haqqin.az, сегодня был объявлен приговор подсудимой, согласно которому подписка о невыезде в отношении Ф.Гулиевой заменена на меру пресечения в виде ареста сроком на 7 лет. Ф.Гулиева была арестована прямо в зале суда. Также в ходе процесса был частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего М.Абасова на 55 тысяч 660 манатов.
В ходе расследования выяснилось, что Ф.Гулиева в разное время украла из дома соседа 79 тысяч 450 манатов. Она не признала себя виновной по предъявленным обвинениям.
Кража произошла в Низаминском районе Баку на улице Балакишиева, 46. Занимающийся предпринимательской деятельностью М.Абасов заметил, что денег, которые он с 2015 года хранил в шкафу в своей спальне, становилось все меньше. Сначала Абасов подумал, что он или члены его семьи потратили на 50-100-200 манатов больше, или аппарат дает ошибку в подсчете. Однако через некоторое время исчезли и бриллиантовые серьги его супруги. Версия о краже сначала не приходила ему в голову. Вскоре к списку утерянных вещей добавился и золотой комплект, купленный для родственника... Наконец, М.Абасов установил в своем доме скрытую камеру, и вскоре поймал воришку собственноручно. Камера зафиксировала, как кражу совершает дочь его соседа, с которым они прожили на одной лестничной площадке 38 лет.
Поначалу М.Абасов попытался все уладить мирно. Сказал, что не будет никуда жаловаться, если деньги и золото будут возвращены. Однако, увидев, что противоположная сторона не намерена возвращать украденное, он пожаловался в полицию. Абасов переписал видео- и аудиозаписи происшествия на диск и передал их следствию. Спустя некоторое время в отношении Ф.Гулиевой было возбуждено уголовное дело.
Напомним, что отец Ф.Гулиевой, Т.Ганбаров, ранее работал в органах внутренних дел.