Гулиева ограбила соседа на десятки тысяч и отправилась в тюрьму на 7 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Фариды Гулиевой, обвиняемой в совершении кражи в особо крупном размере из дома своего соседа.

Как сообщает haqqin.az, сегодня был объявлен приговор подсудимой, согласно которому подписка о невыезде в отношении Ф.Гулиевой заменена на меру пресечения в виде ареста сроком на 7 лет. Ф.Гулиева была арестована прямо в зале суда. Также в ходе процесса был частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего М.Абасова на 55 тысяч 660 манатов.

В ходе расследования выяснилось, что Ф.Гулиева в разное время украла из дома соседа 79 тысяч 450 манатов. Она не признала себя виновной по предъявленным обвинениям.